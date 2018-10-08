США сами подрывают доверие к доллару, так как он стал средством шантажа и торговых войн - Володин

США своей авантюрной политикой вынуждают другие страны отказаться от использования доллара, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сами США сделали многое для того, чтобы пошатнуть положение доллара и породить к нему недоверие", - сказал В.Володин в понедельник в интервью турецкому телеканалу TRT.

США сами загнали себя в эту ситуацию "из-за авантюрной политики, из-за нежелания слышать других", добавил он.

Во вторник в Анталье откроется III совещания спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором примет 41 делегация.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу последствий "вытеснения доллара" и перехода во взаимных торговых расчетах на национальную валюту, В.Володин заметил, что "никто не ставил целью взять и заместить эту валюту".

"Но учитывая, что доллар сегодня стал, в том числе, средством шантажа и тех войн, которые происходят в последнее время в области торговли, то, конечно, страны должны (через переход во взаиморасчетах на национальную валюту - ИФ) защищать и свой суверенитет, и свою финансовую безопасность, защищать своих граждан", - подчеркнул политик.

Он назвал "выходом из сложившегося положения" путь, предложенный Россией, Турцией, Ираном, Китаем, по использованию в торговых отношениях национальных валют. "И другие страны обсуждают этот вопрос", - добавил спикер.

"Поэтому когда мы говорим сегодня о национальных валютах, это - будущее в системе международных финансов. И мы должны понимать, что монополия доллара дальше уже просто невозможна, исходя из того, что произошло, в том числе с ВТО", - заявил В.Володин.