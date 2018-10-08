Киргизия на этой неделе станет местом проведения учений КСОР ОДКБ

Учение коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 10-13 октября в Киргизии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ОДКБ.
"10-13 октября с.г. в Кыргызской Республике пройдет командно-штабное учение (КШУ) с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2018",- отметили в пресс-службе.
По ее данным, темой учения станет "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности".
В маневрах примут участие оперативные группы и подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
"Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ в ходе учения проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности и защиты конституционного строя условного государства-члена ОДКБ, отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований, в том числе с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике", - отметили в пресс-службе.
Для отработки практических действий в учении примут участие десантно-штурмовые, горнострелковые, мотострелковые, инженерные и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, а также дальняя, военно-транспортная, штурмовая армейская авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Казахстана, Киргизии и РФ.
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