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Дальнее зарубежье 08.10.2018 17:34

Италия считает, что отношения РФ и ЕС следует развивать максимально конструктивным образом - глава МИД Италии

Италия выступает за то, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом развивались максимально конструктивно, заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В целом мы считаем, что эти отношения (между РФ и ЕС - ИФ) следует развивать максимально конструктивным образом для всех участвующих сторон с тем, чтобы решать, в том числе, сложности, которые время от времени возникают, стремясь не усложнять еще более эту ситуацию, а решать вопросы в духе существующих договоренностей и соглашений, которые были приняты, в том числе, в рамках ООН", - сказал итальянский министр, который впервые прибыл с визитом в РФ в этом качестве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]