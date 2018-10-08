Италия считает, что отношения РФ и ЕС следует развивать максимально конструктивным образом - глава МИД Италии

Италия выступает за то, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом развивались максимально конструктивно, заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В целом мы считаем, что эти отношения (между РФ и ЕС - ИФ) следует развивать максимально конструктивным образом для всех участвующих сторон с тем, чтобы решать, в том числе, сложности, которые время от времени возникают, стремясь не усложнять еще более эту ситуацию, а решать вопросы в духе существующих договоренностей и соглашений, которые были приняты, в том числе, в рамках ООН", - сказал итальянский министр, который впервые прибыл с визитом в РФ в этом качестве.