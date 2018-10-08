Еврокомиссия ожидает срочного и тщательного расследования убийства болгарской журналистки - официальный представитель

Еврокомиссия узнала об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой с большой печалью и ожидает тщательного расследования, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Наши мысли обращены к ее семье, ее близким и друзьям. Комиссия желает быстрого и тщательного расследования, проведенного компетентными органами таким образом, чтобы виновные в этом преступлении были отданы под суд и ответили по закону", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, важно также, чтобы было установлено, имеется ли связь между этим убийством и профессиональной деятельностью В.Мариновой.
"Комиссия добивается, чтобы журналисты повсюду находились в безопасности, потому что очень важен их вклад в нашу демократию", - отметил М.Схинас.
Он процитировал слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что свобода прессы должна быть защищена и что еще слишком много журналистов в Европе подвергаются запугиваниям, нападениям и убийствам, но "демократии не бывает без свободы прессы".
Тело журналистки В.Мариновой было обнаружено 7 октября в парке города Русе в Болгарии. По версии следствия, она скончалась после ударов по голове и удушения.
В.Маринова работала телеведущей на региональном канале TVN. Последней темой, которой она занималась, был скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.
ОБСЕ призвала оперативно расследовать это убийство. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил уверенность в том, что поимка преступника является вопросом времени, поскольку следствие располагает большим количеством улик.
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