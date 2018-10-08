Более 80 делегаций приедут на съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астану - МИД Казахстана

Более 80 делегаций примут участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 10-11 октября в Астане, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"10-11 октября состоится шестой съезд мировых и традиционных религий на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир", с участием главы государства Нурсултана Назарбаева. В работе съезда ожидается участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, представителей религиозных и общественных организаций", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане.
По его словам, в работе съезда примут участие президент Сербии Александр Вучич, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Нассер, генсек всемирной конференции "Религии за мир" Уильям Уэндли.
"Работа будет организована по четырем секциям: "Манифест "Мир XXI века" как концепция глобальной безопасности", "Великие меняющиеся геополитики: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма", - уточнил представитель МИД.
Предполагается, что по итогам мероприятия будет принята итоговая декларация.
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