Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 22° 10 Окт 15° 22° 11 Окт 15° 22°

СНГ 08.10.2018 18:29

Более 80 делегаций приедут на съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астану - МИД Казахстана

Более 80 делегаций примут участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 10-11 октября в Астане, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"10-11 октября состоится шестой съезд мировых и традиционных религий на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир", с участием главы государства Нурсултана Назарбаева. В работе съезда ожидается участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, представителей религиозных и общественных организаций", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане.

По его словам, в работе съезда примут участие президент Сербии Александр Вучич, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Нассер, генсек всемирной конференции "Религии за мир" Уильям Уэндли.

"Работа будет организована по четырем секциям: "Манифест "Мир XXI века" как концепция глобальной безопасности", "Великие меняющиеся геополитики: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма", - уточнил представитель МИД.

Предполагается, что по итогам мероприятия будет принята итоговая декларация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, РЕЛИГИИ, СЪЕЗД


Похожие новости


Международная выставка вооружения KADEX-2018 пройдет в Астане 23-26 мая Страны-гаранты астанинского процесса примут заявление о гуманитарном разминировании в Сирии на Астана-7 - МИД Казахстана Аэропорт Астаны назвали именем Назарбаева В пленарном заседании встречи "Астана-4" примут участие все участники переговорного процесса - МИД Казахстана Глава МИД Турции рассчитывает на заключение в Астане договоренности о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности Страны-гаранты по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие во встрече в Астане 3-4 мая - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]