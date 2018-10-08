Нидерланды не предоставили РФ никаких фактов в связи с обвинениями в адрес россиян в киберпреступлениях - Лавров

Нидерланды вручили ноту протеста российскому послу, но не предоставили РФ фактов в связи с обвинениями россиян в киберпреступлениях, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали из СМИ. На вопрос посла, где конкретные факты и материалы, с которыми можно ознакомиться, было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которое проведет министерство обороны", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Нам ничего вразумительного сказано не было", - отметил министр.