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АПК 08.10.2018 16:32

Агролизинг направит на закупку удобрений около 30 млн манатов

ОАО "Агролизинг" направит 29 млн 23,6 тыс. манатов на закупку азотных и азотно-фосфорных удобрений.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, "Агролизинг" заключил три контракта с компаниями GBR Trade и Azfert на общую сумму 29 млн 23,6 тыс. манатов.

При этом, контракт, подписанный с ООО GBR Trade на сумму 8 млн 610 тыс. манатов предусматривает поставку для "Агролизинг" аммофоса (азотно-фосфорное удобрение).

С ООО Azfert подписаны два контракта, один из которых на сумму 18 млн 292 тыс. манатов предусматривает поставку для "Агролизинг" аммиачной селитры (аммониум нитрат), второй – на сумму 2 млн 121,6 тыс. манатов – поставку карбамида.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, УДОБРЕНИЕ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]