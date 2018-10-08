Агролизинг направит на закупку удобрений около 30 млн манатов

ОАО "Агролизинг" направит 29 млн 23,6 тыс. манатов на закупку азотных и азотно-фосфорных удобрений.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, "Агролизинг" заключил три контракта с компаниями GBR Trade и Azfert на общую сумму 29 млн 23,6 тыс. манатов.
При этом, контракт, подписанный с ООО GBR Trade на сумму 8 млн 610 тыс. манатов предусматривает поставку для "Агролизинг" аммофоса (азотно-фосфорное удобрение).
С ООО Azfert подписаны два контракта, один из которых на сумму 18 млн 292 тыс. манатов предусматривает поставку для "Агролизинг" аммиачной селитры (аммониум нитрат), второй – на сумму 2 млн 121,6 тыс. манатов – поставку карбамида.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»