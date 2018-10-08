Узбекистан и Германия хотят объединить усилия для создания инфраструктурных объектов в Афганистане

В рамках узбекско-германских политических консультаций в Ташкенте состоялся обмен мнениями относительно складывающейся в Афганистане ситуации и перспектив мирного процесса в этой стране, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана.
По ее данным, стороны представляли спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и спецпредставитель правительства ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцел.
Как отмечается, основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в ходе реализации положений и рекомендаций Ташкентской декларации, которая была принята 27 марта на международной конференции по Афганистану в столице Узбекистана.
"Стороны также обсудили вопрос привлечения финансовых ресурсов для ускорения реализации проектов по строительству железнодорожной магистрали "Мазари-Шариф - Герат", линии электропередач "Сурхан - Пули-Хумри", автомобильных дорог различной протяженности и других инфраструктурных объектов в Афганистане", - говорится в сообщении.
Была отмечена важность участия германской стороны в инициированных Узбекистаном образовательных проектах, в частности на базе созданного в Термезе Образовательного центра по обучению афганских граждан, а также в создании Международного фонда поддержки образования в Афганистане, - отметили в пресс-службе МИД.
Как сообщалось, договоренности о строительстве новой железной дороги и линии электропередачи с участием Узбекистана были достигнуты в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ташкент в декабре прошлого года.
По мнению экспертов, новая железнодорожная линия "Мазари-Шариф - Шибирган - Маймана - Герат", протяженностью 760 км, имеет большое геостратегическое значение. Новая железная дорога станет продолжением ранее реализованного узбекскими специалистами проекта по строительству линии "Хайратон - Мазари-Шариф".
Строительство линии электропередачи "Сурхон - Пули-Хумри", протяженностью 260 км (45 км - по территории Узбекистана), позволит увеличить объемы поставок республикой электроэнергии в Афганистан, которые осуществляются с 2002 года.
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