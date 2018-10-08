Нижняя палата парламента Бразилии будет сформирована депутатами из 30 партий

В палату депутатов Национального конгресса Бразилии войдут представители 30 различных партий по итогам выборов 7 октября, сообщает в понедельник телерадиосеть "Глобу".

Левая Партия трудящихся с трудом сохранила первое место в нижней палате бразильского парламента, но при этом утратила 13 мест. Так, после прошедших выборов в палату депутатов войдут 56 ее представителей. Вторую строчку взяла Социал-либеральная партия, получив 52 места. Лидер этой партии Жаир Болсонару является основным претендентом на пост президента страны, он поборется во втором туре с кандидатом от Партии трудящихся Фернанду Аддадом.

Третье место по итогам выборов получила правоцентристская Прогрессисткая партия - у нее 37 мандатов. У центристской Партии бразильского демократического движения, возглавляет которую президент Мишел Темер, оказалось 34 места в нижней палате парламента, ровно столько же мандатов получила относительно молодая Социал-демократическая партия, созданная в 2011 году и придерживающаяся либеральной политики.

Кроме того, 33 мандата получила Республиканская партия Бразилии (образовалась в 2006 году путем слияния либеральной и крайне правой партий), 32 мандата ушли к Социалистической партии Бразилии, которая была запрещена в годы военного режима и восстановлена после его падения, 30 мандатов - к правой Бразильской республиканской партии.

Партия "Демократы", придерживающаяся консервативных либеральных и христианско-демократических позиций, и Бразильская социал-демократическая партия, одним из создателей которой является экс-президент Фернанду Кардозу, получили по 29 мест каждая в палате депутатов. Придерживающаяся левых позиций Демократическая рабочая партия получила 28 мандатов. Остальные партии получают от 13 до 1 места по итогам выборов.

Всего в бразильская палата депутатов 513 мест.

Кроме того, по итогам выборов определился состав двух третей Сената, верхней палаты парламента, который состоит из 81 депутата - по трое сенаторов от каждого штата и от федерального округа. Одна треть представителей Сената была определена на выборах 2014 года. Каждые четыре года одна или две трети Сената обновляются.

Всеобщие выборы в Бразилии состоялись 7 октября, бразильцы выбирали президента, парламент, губернаторов.