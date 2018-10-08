В латвийской спецслужбе заявляют о неоднократных кибератаках ГРУ против госструктур этой страны

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в последние годы в целях шпионажа неоднократно совершало атаки на латвийские государственные структуры, в том числе внешнеполитического и оборонного секторов, заявили агентству BNS в Бюро по защите Сатверсме (Конституции, БЗС).
"ГРУ является одной из самых активных иностранных спецслужб, которая все более интенсивно разворачивает работу против западных стран, включая Латвию", - считает БЗС.
Та же группа хакеров российской военной разведки, которая совершила атаки на Организацию по запрещению химического оружия, Всемирное антидопинговое агентство и малайзийские структуры, расследующие гибель самолета рейса "MH17", в последние годы несколько раз совершала атаки и в латвийском киберпространстве, утверждает БЗС.
По его информации, некоторые атаки были направлены против частных компаний, включая СМИ. Их суть - проникнуть в информационную систему, незаметно действовать в ней и получать данные, например, регулярно получать доступ к переписке по электронной почте и обработанным на рабочей станции документам.
Как пояснили в БЗС, ГРУ, чтобы инфицировать систему шпионской программой, широко использует отправку ложного электронного сообщения, составленного так, чтобы заинтересовать получателя и побудить его открыть письмо, которое заражает его компьютер вирусом. Так, атака на нескольких адресатов в латвийских госструктурах была осуществлена в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление.
Однако политически мотивированных кибератак, которые могли бы повлиять на результаты выборов 13-го Сейма, БЗС не зафиксировало.
БЗС - невоенный институт государственной безопасности Латвии, основан в 1995 году.
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