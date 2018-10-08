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Дальнее зарубежье 08.10.2018 19:47

Правящая в Эстонии коалиция потеряла большинство в парламенте

Депутат от правящей в Эстонии партии "Отечества" Тиина Кангро (Tiina Kangro) заявила в понедельник о выходе из этой политсилы. Теперь у коалиции, состоящей из трех партий - Центра, Социал-демократической и "Отечество" - в парламенте остались 50 депутатских мандатов из 101.

Как заявила Т.Кангро в "Фейсбуке", причиной ухода из "Отечества" стало "разочарование в социальной политике партии". Ранее, до членства в партии, она была известной благодаря активной деятельности в защиту людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на наличие меньшинства в парламенте, премьер-министр и председатель крупнейшей правящей партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) выразил уверенность, что правительство будет работоспособным и новых условиях, и сможет провести в парламенте основной закон года: государственный бюджет-2019.

"Вопрос не в том, дойдет правящий союз до выборов вместе, а в том, что правящий союз должен быть действенным и дееспособным, он должен вызывать доверие и должен действовать", заявил он порталу Эстонского телевидения ERR.

Очередные выборы в парламент должны состояться 3 марта 2019 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КОАЛИЦИЯ, ПОТЕРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]