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Дальнее зарубежье 08.10.2018 20:03

В ЕС назвали отказ Гонконга в визе британскому журналисту политически мотивированным

Решение властей Гонконга отказать в продлении рабочей визы журналисту британской Financial Times Виктору Маллету создает тревожный прецедент, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В отсутствие заслуживающего доверия альтернативного объяснения со стороны властей это решение представляется политически мотивированным и поэтому вызывает серьезную обеспокоенность относительно свободы печати и выражения мнений в Гонконге. Это может нанести ущерб международному статусу Гонконга и принципу "одна страна, две системы", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС подчеркивается, что "журналистам должно быть разрешено выполнять свою работу независимо и без вмешательства".

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Тэги: ЕС, ГОНКОНГ, ЖУРНАЛИСТ, ВИЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]