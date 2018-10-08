В ЕС назвали отказ Гонконга в визе британскому журналисту политически мотивированным

Решение властей Гонконга отказать в продлении рабочей визы журналисту британской Financial Times Виктору Маллету создает тревожный прецедент, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"В отсутствие заслуживающего доверия альтернативного объяснения со стороны властей это решение представляется политически мотивированным и поэтому вызывает серьезную обеспокоенность относительно свободы печати и выражения мнений в Гонконге. Это может нанести ущерб международному статусу Гонконга и принципу "одна страна, две системы", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
В заявлении представителя ЕВС подчеркивается, что "журналистам должно быть разрешено выполнять свою работу независимо и без вмешательства".
Главное управление по борьбе с коррупцией получило полномочия на ведение статистики преступлений, связанных с легализацией «грязных денег»
Заседание СМИД ОЧЭС состоится в середине декабря в Баку – МИД Азербайджана
Баку оказал финпомощь в размере $50 тыс. Джакарте для ликвидации последствий землетрясения на острове Ломбок – МИД Азербайджана
ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины с акцентом на приватизацию, энергобезопасность, банки
Facebook выпустила свой первый гаджет
Цены на нефть остаются под давлением, Brent подешевела до $83,58 за баррель
Минтруда с 9 октября даст старт процессу выдачи пособий семьям лиц, погибших за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года
Взрыв газового баллона на пороховом заводе в Перми унес жизни двух человек
Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 года стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell провела собеседования на очередной крупной карьерной ярмарке
В ноябре в Тбилиси пройдет 8- Международный Caspian Energy Forum Квемо Картли
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»