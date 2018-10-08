Вашингтон изложил свою позицию в рамках слушаний по иску Ирана к США в Международном суде ООН

Международный суд ООН в понедельник провел слушания по иску Ирана против США, в котором содержатся требования Тегерана отменить антииранские санкции.
"Сегодня суд проводит заседание для того, чтобы выслушать аргументы сторон, участвующих в процессе", - объявил вице-председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф в начале слушаний.
В ходе судебных слушаний американские представители вновь заявили, что Иран является спонсором террористических организаций и его ходатайство в суде по поводу отмены ограничительных мер - неприемлемо.
"Иранская сторона явилась в суд с нечистыми намерениями. Иск Ирана, переданный в суд, является недопустимым", - сказал юридический советник госдепа США Ричард Висек.
"Действия Ирана включают в себя поддержку терактов, осуществляемых террористическими группировками, убийства, похищения людей и транспортировку оружия", - подчеркнул он.
При этом Р.Висек обвинил высокопоставленных иранских лиц не только в поддержке терроризма, но и в "нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия, использованию баллистических ракет и транспортировке оружия".
На прошлой неделе Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.
Помимо этого, суд счел, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Тегерана против Вашингтона, хотя против этого выступала американская сторона.
Речь идет об иске Ирана против США, который Тегеран направил в суд ООН в конце июля этого года. Слушания проходили в суде ООН с 27 по 30 августа, после чего суд 3 октября вынес предварительное решение по делу.
Объектом спора стали возможные нарушения Соединенными Штатами Соглашения между Ираном и США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года.
Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами.
В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.
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