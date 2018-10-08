Трейдеры делают ставку на возврат цен на нефть к $100 за баррель - WSJ

Активность торгов опционами на нефть существенно выросла за последнее время на фоне продолжающегося уже четыре недели подряд подъема нефтяного рынка, пишет The Wall Street Journal.

Продажи опционов колл, работающих в случае подъема стоимости фьючерсов на Brent выше уровня в $100 к январю, то есть примерно на 19% по сравнению с нынешним уровнем, выросли более чем вдвое с начала сентября, свидетельствует анализ данных Intercontinental Exchange, проведенный QuikStrike.

Сокращение экспорта нефти Ираном при ожидаемом повышении спроса на сырье на фоне усиления глобального экономического подъема поддерживает "бычий" настрой на рынке. Эксперты предупреждают, что сохраняющаяся неопределенность в отношении того, какой объем потерянного иранского экспорта смогут компенсировать страны ОПЕК, может подтолкнуть цены на нефть к $100 за баррель.

Цена нефти Brent выросла на 26% с начала текущего года, WTI подорожала на 23%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 в понедельник составляет $83,54 за баррель, что на $0,62 (0,74%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,38 (0,51%) - до $73,96 за баррель.

Инвесторы, упустившие время и не сумевшие воспользоваться подъемом цен на нефть, теперь покупают опционы, рассчитывая поучаствовать в будущем ралли, отмечает Крис Кеттенманн, отвечающий за стратегию на энергетическом рынке в брокерской компании Macro Risk Advisors.

"Впервые за пять лет рынок считает возможным подъем цен к уровню в $100 за баррель", - сказал эксперт.

Продажи опционов, привязанных к подъему цен на нефть до $95 за баррель, выросли более чем в 4 раза с начала сентября, свидетельствует анализ QuikStrike.

Некоторые инвесторы предпочитают делать ставку на рост котировок акций энергетических компаний. Так, за последнее время резко выросла активность торгов опционами на покупку торгующихся в США акций бразильской нефтекомпании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).

Акции Petrobras подорожали на 35% с начала этого года на ожиданиях, что компания в значительной мере выиграет в результате подъема цен на нефть.