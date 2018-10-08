Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель партии "Процветающая Армения", один из крупнейших армянских предпринимателей Гагик Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов.
"Только что с Г.Царукяном подписали меморандум о проведении в декабре 2018 года внеочередных парламентских выборов", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.
В минувшую среду Н.Пашинян в Национальном Собрании вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре.
Ранее руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались против проведения выборов в декабре, заявили о возможном назначении выборов на май 2019 года и готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.
Сейчас в 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Оппозиционная фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.
Руководимая Г.Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат. Фракция "Дашнакцутюн" представлена семью депутатами. Фракции "Елк" принадлежат девять мандатов. Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию, после смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.
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