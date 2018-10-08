Цены на нефть остаются под давлением, Brent подешевела до $83,58 за баррель

Цены на нефть остаются под давлением в понедельник на сигналах о том, что США могут сделать исключение для некоторых стран, разрешив им продолжить закупку нефти в Иране после вступления в силу американских санкций против этой страны 4 ноября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 опустилась на $0,58 (0,69%) - до $83,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,36 (0,48%) - до $73,98 за баррель.

По данным источников, близких к администрации президента США Дональда Трампа, американские власти ведут переговоры с государствами, которые хотят продолжать закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны 4 ноября. Ранее Штаты исключали такую возможность.

"Кажется, США отказываются от жесткой позиции в отношении покупателей иранской нефти", - отмечают аналитики Commerzbank.

"Возможно, странам, закупающим нефть в Иране, будет дано больше времени на то, чтобы найти замену этим поставкам", - цитирует обзор банка Dow Jones.

Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан сообщил в понедельник, что две индийские компании разместили заявки на импорт нефти из Ирана с поставкой в следующем месяце.

Выступая на Энергетическом форуме в Нью-Дели, он заявил, что Индия продолжит покупать иранскую нефть в ноябре, пишет CNBC. Он отметил, что ему неизвестно, освободят ли США Индию от своего требования о сокращении до нулевого уровня закупок нефти в Иране.

Он добавил, что страна рассматривает возможность перехода к новой системе оплаты иранской нефти, в которой могут быть использованы индийские рупии.

Более быстрое, чем ожидалось, сокращение экспорта нефти Ираном за последние несколько месяцев, при сигналах того, что страны ОПЕК не сумеют быстро компенсировать потерянные поставки, привело к подъему цен до максимальных уровней за 4 года.

Новости о том, что США могут занять более мягкую позицию в отношении покупателей иранской нефти, "ослабляют опасения, что ситуация на нефтяном рынке осложнится в ближайшей перспективе", сказал аналитик по сырьевым рынкам ING Bank Уоррен Паттерсон.

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил в понедельник, что, по его мнению, глобальный нефтяной рынок столкнется с "резким дефицитом" нефти в ближайшие месяцы. Рост цен на нефть, по его мнению, показывает, что рынок уже находится в сложной ситуации.

Фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 0,4%, до $2,0948 за галлон, в связи со взрывом и последующим пожаром на крупнейшем НПЗ Канады в городе Сент-Джоне, поставляющем примерно половину выпускаемой продукции в северо-восточные штаты США.