Ливия с помощью Eni и BP планирует в 2019г возобновить разведку на трех нефтяных участках

Итальянская Eni, британская BP и ливийская National Oil Corporation (NOC) подписали соглашение о намерении возобновить разведку на трех нефтяных участках Ливии, говорится в сообщении итальянской компании.

Соглашение предполагает приобретение Eni 42,5% доли в соглашении о разведке и разделе продукции (СРРП) с BP, а также назначение итальянской компании в качестве оператора проекта. Таким образом, доля BP снизится с 85% до 42,5%, еще 15% остаются у Ливийского инвестиционного управления (LIA).

Стороны намерены завершить подписание всех необходимых соглашений к концу текущего года, чтобы уже в 2019 году возобновить геологоразведочные работы.

"Это важный этап, который поможет разблокировать ливийский потенциал разведки, возобновив операции на участках, которые были приостановлены с 2014 года. Договоренности будут способствовать созданию привлекательной инвестиционной среды в стране, направленной на восстановление уровней добычи и резервной базы Ливии путем оптимизации использования существующей ливийской инфраструктуры", - заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

В сентябре глава NOC Мустафа Саналла сообщал, что объем добычи нефти в Ливии находится на самом высоком уровне с августа 2013 года - 1,278 млн б/с, и есть возможность увеличить производство на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, если безопасность на нефтяных месторождениях страны будет гарантирована. По его словам, Ливии, возможно, придется пересмотреть свою цель по увеличению производства до более чем 2 млн б/с к 2022 году, "учитывая ограниченную нестабильность".