Отношениям Эр-Рияда и Вашингтона грозит серьезный ущерб в случае подтверждения информации об убийстве журналиста Хашкаджи - американский сенатор

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что если информация об убийстве в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи подтвердится, то американо-саудовским отношениям грозят серьезные проблемы.

"Мы полагаем: если будут какие-либо подтверждения тому, что саудовские власти совершили это преступление (убийство журналиста - ИФ), то это поспособствует разрушению отношений США и Саудовской Аравии. Цена будет высока, не только в сфере экономики, но и в других областях", - написал Л.Грэм на своей странице в "Твиттере".

"Ценности нашего государства должны быть основой нашей внешней политики", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

В свою очередь в генконсульстве утверждают, что Дж.Хашкаджи на самом деле покинул здание, и Эр-Рияд не имеет отношения к его исчезновению.

В западных СМИ, тем временем, появлялась информация, что Дж.Хашкаджи был убит в генконсульстве.