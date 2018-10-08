Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 22° 10 Окт 15° 22° 11 Окт 15° 22°

08.10.2018 20:24

Отношениям Эр-Рияда и Вашингтона грозит серьезный ущерб в случае подтверждения информации об убийстве журналиста Хашкаджи - американский сенатор

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что если информация об убийстве в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи подтвердится, то американо-саудовским отношениям грозят серьезные проблемы.

"Мы полагаем: если будут какие-либо подтверждения тому, что саудовские власти совершили это преступление (убийство журналиста - ИФ), то это поспособствует разрушению отношений США и Саудовской Аравии. Цена будет высока, не только в сфере экономики, но и в других областях", - написал Л.Грэм на своей странице в "Твиттере".

"Ценности нашего государства должны быть основой нашей внешней политики", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

В свою очередь в генконсульстве утверждают, что Дж.Хашкаджи на самом деле покинул здание, и Эр-Рияд не имеет отношения к его исчезновению.

В западных СМИ, тем временем, появлялась информация, что Дж.Хашкаджи был убит в генконсульстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Трамп призвал короля Саудовской Аравии увеличить расходу на оборону Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке Трамп заявляет, что договорился с королем Салманом об увеличении добычи саудовской нефти Король Саудовской Аравии на саммите ЛАГ раскритиковал решение США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим Фалих: опасения вызывает удовлетворение спроса на нефть после 2020г, а не место США в мировой добыче Трамп и король Саудовской Аравии Салман по телефону обсудили кризис в Йемене и ракетную атаку на Эр-Рияд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]