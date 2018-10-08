Отношениям Эр-Рияда и Вашингтона грозит серьезный ущерб в случае подтверждения информации об убийстве журналиста Хашкаджи - американский сенатор

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что если информация об убийстве в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи подтвердится, то американо-саудовским отношениям грозят серьезные проблемы.
"Мы полагаем: если будут какие-либо подтверждения тому, что саудовские власти совершили это преступление (убийство журналиста - ИФ), то это поспособствует разрушению отношений США и Саудовской Аравии. Цена будет высока, не только в сфере экономики, но и в других областях", - написал Л.Грэм на своей странице в "Твиттере".
"Ценности нашего государства должны быть основой нашей внешней политики", - подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
В свою очередь в генконсульстве утверждают, что Дж.Хашкаджи на самом деле покинул здание, и Эр-Рияд не имеет отношения к его исчезновению.
В западных СМИ, тем временем, появлялась информация, что Дж.Хашкаджи был убит в генконсульстве.
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