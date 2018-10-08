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Дальнее зарубежье 08.10.2018 21:40

Маттео Сальвини и Марин Ле Пен ожидают, что выборы в Европарламент 2019 года станут финалом "революции здравого смысла"

Глава МВД Италии и лидер итальянской правой партии "Лига севера" Маттео Сальвини заявил, что совместно с лидером французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерен победить в выборах в Европарламент в 2019 году.

"Майские (выборы в Европарламент - ИФ) станут конечной точкой для революции здравого смысла", - сказал он в понедельник на совместной пресс-конференции с М.Ле Пен в Риме.

"Враги Европы - это те, кто как в бункере сидит в Брюсселе. Это Юнкеры и Московиси, те, кто принес в Европу чувство незащищенности и страх и теперь отказываются покидать свои места", - добавил итальянский министр, подразумевая председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и члена Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси.

В ходе пресс-конференции М.Ле Пен также выступила с критикой в адрес ЕС.

"ЕС был построен на многих обещаниях, но очень мало из них были исполнены или принесли результат... это абсолютно плачевно", - сказала она.

"Мы (с М.Сальвини - ИФ) не боремся против Европы, мы боремся против Европейского Союза, который превратился в тоталитарную систему", - подчеркнула она.

Кроме того, М.Ле Пен назвала объединение усилий с лидером итальянской "Лиги севера" "историческим моментом".

"Это будет начало Европы, состоящей из наций", - отметила она.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРАВЫЕ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]