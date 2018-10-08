Глава МВД Италии и лидер итальянской правой партии "Лига севера" Маттео Сальвини заявил, что совместно с лидером французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерен победить в выборах в Европарламент в 2019 году.
"Майские (выборы в Европарламент - ИФ) станут конечной точкой для революции здравого смысла", - сказал он в понедельник на совместной пресс-конференции с М.Ле Пен в Риме.
"Враги Европы - это те, кто как в бункере сидит в Брюсселе. Это Юнкеры и Московиси, те, кто принес в Европу чувство незащищенности и страх и теперь отказываются покидать свои места", - добавил итальянский министр, подразумевая председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и члена Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси.
В ходе пресс-конференции М.Ле Пен также выступила с критикой в адрес ЕС.
"ЕС был построен на многих обещаниях, но очень мало из них были исполнены или принесли результат... это абсолютно плачевно", - сказала она.
"Мы (с М.Сальвини - ИФ) не боремся против Европы, мы боремся против Европейского Союза, который превратился в тоталитарную систему", - подчеркнула она.
Кроме того, М.Ле Пен назвала объединение усилий с лидером итальянской "Лиги севера" "историческим моментом".
"Это будет начало Европы, состоящей из наций", - отметила она.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»