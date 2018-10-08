ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины с акцентом на приватизацию, энергобезопасность, банки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определил операционные и стратегические приоритеты на Украине на ближайшие пять лет: приватизация и улучшение управления в госсекторе, энергобезопасность и энергоэффективность, а также укрепление банковского сектора и развитие рынков капитала.
"ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура", - говорится в сообщении банка.
ЕБРР будет содействовать в стимулировании участия частного сектора во всех отраслях и дальнейшей коммерциализации компаний государственного сектора. Банк также продолжит поддержку внедрения современных подходов к закупкам в государственном секторе и эффективного управления.
В сфере энергетики ЕБРР будет выделять больше ресурсов на создание устойчивой структуры энергетического рынка и увеличение энергетических связей. Банк также будет помогать в повышении ресурсоэффективности и увеличении использования энергии из возобновляемых источников.
В сфере финансов ЕБРР будет способствовать развитию стабильного и эффективного банковского сектора, расширению разнообразия небанковских финансовых каналов и их использования.
Среди других направлений работы в рамках новой стратегии - содействие торговле и инвестициям, расширение инфраструктурных связей и поддержки приближения к стандартам ЕС.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ЕБРР, в последний раз банк утверждал стратегию для Украины в 2011 году, а с 2014 года в стране действовали пакеты кризисного реагирования с учетом волатильности политической и макроэкономической среды, которые и призвана заменить новая программа.
ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором на Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.
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