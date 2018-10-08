Facebook выпустила свой первый гаджет

Социальная сеть Facebook выпустила на рынок свой первый гаджет, представив под брендом компании линейку умных экранов.
Устройство анонсировано в двух вариантах: первый - Portal - представляет собой 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Второй дисплей называется Portal+, он получил 15-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей.
Новинка позиционируется прежде всего как устройство для видеозвонков. Можно общаться с контактами из Facebook Messenger, даже в том случае, если у собеседников нет такого устройства. Вместо него они могут использовать смартфон или планшет, если там установлен Messenger. Portal поддерживает функцию групповых звонков, одновременно могут говорить до семи человек. Помимо этого, при звонках доступна функция дополненной реальности.
Facebook утверждает, что Portal сохраняют конфиденциальность общения - вся информация, которой обмениваются с помощью этого устройства, не сохраняется, не прослушивается и не просматривается, а все видеозвонки шифруются.
Как отмечается, в экран встроена "умная камера", которая следит за передвижениями и держит в фокусе собеседника, таким образом позволяя не находиться статично на одном месте. В гаджете также реализована технология "умного" звука, она одновременно уменьшает фоновый шум и повышает качество передачи звука, независимо от того, как далеко от дисплея находится человек.
В остальном Portal наделен тем же набором функций, что и голосовые помощники других производителей: он сообщает о погоде, на нем можно послушать музыку и купить с доставкой еду.
Заказать гаджеты от Facebook пока можно только в США по цене $199 за Portal и $349 за Portal+. Предзаказ дисплеев доступен на Amazon, Best Buy и на facebook.com.
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