Новым гендиректором Airbus с апреля 2019 г. станет Гийом Фори

Новым гендиректором европейского авиастроительного концерна Airbus SE станет Гийом Фори, который займет этот пост после годового собрания акционеров 10 апреля 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, до этого момента нынешний CEO Том Эндерс продолжит исполнять свои обязанности.

С февраля текущего года 50-летний Г.Фори руководит самолетостроительным подразделением Airbus Commercial Aircraft, до этого он возглавлял вертолетное подразделение группы. Ранее Т.Эндерс характеризовал Г.Фори как представителя "нашего нового поколения лидеров".

Г.Фори начинал карьеру во французском агентстве оборонных закупок DGA, где курировал испытания вертолета Eurocopter Tiger со стороны заказчика. Затем долгое время работал в Airbus Helicopters (бывшая Eurocopter), а в 2008 году ушел в Peugeot, где отвечал за НИОКР и развитие компании и входил в состав правления. К 2013 году он вернулся в Airbus и возглавил вертолетный бизнес.

Дени Ранк останется председателем совета директоров Airbus до истечения срока полномочий в апреле 2020 года. В свое время совет директоров собирается начать поиски преемника Д.Ранку, объявила компания.

Т.Эндерс возглавил Airbus в 2012 году, с тех пор капитализация компании выросла на 284%. Авиакомпании мира заключили с ней контракты на поставку более 7,3 тыс. самолетов, то есть на девять лет вперед.

Вместе с тем в последнее время компания испытывала определенные проблемы с выполнением плана поставок, главным образом по вине поставщиков. Для успешного достижения цели по поставкам на текущий год в четвертом квартале ей потребуется произвести порядка 300 самолетов.

В декабре прошлого года Т.Эндерс выразил желание уйти в отставку после истечения контракта - в апреле 2019 года.

Акции Airbus подешевели на 0,4% в понедельник из-за опасений, что сорвется крупный заказ Саудовской Аравии на лайнеры A380. Объявление о предстоящем назначении CEO было сделано после закрытия торгов. С начала года рыночная стоимость компании выросла почти на четверть, до 80,7 млрд евро.