Тропический шторм "Майкл", двигающийся от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в понедельник в Национальном центре ураганов США.
Специалисты полагают, что в среду ураган достигнет побережья штата Флорида.
К тому времени он может усилиться еще больше - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.
"Вне зависимости от точной силы урагана вдоль побережья Флориды в Мексиканском заливе возможно возникновение штормовых волн, опасных для жизни ", - сообщили в центре.
Метеорологи предупредили, что удар "Майкла" может привести к блокированию дорог, перебоям в подаче электричества и воды в течение последующих нескольких дней или недель.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»