Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 15° 22° 11 Окт 14° 23° 12 Окт 15° 22°

Дальнее зарубежье 08.10.2018 21:00

Тропический шторм "Майкл", угрожающий южному побережью США, превратился в ураган

Тропический шторм "Майкл", двигающийся от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в понедельник в Национальном центре ураганов США.

Специалисты полагают, что в среду ураган достигнет побережья штата Флорида.

К тому времени он может усилиться еще больше - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

"Вне зависимости от точной силы урагана вдоль побережья Флориды в Мексиканском заливе возможно возникновение штормовых волн, опасных для жизни ", - сообщили в центре.

Метеорологи предупредили, что удар "Майкла" может привести к блокированию дорог, перебоям в подаче электричества и воды в течение последующих нескольких дней или недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


Похожие новости


Палата представителей США одобрила $1,7 млрд помощи населению после урагана "Флоренс" Ущерб экономике США от урагана "Флоренс" может достичь $28,5 млрд - CoreLogic Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США Трамп заявляет, что США готовы к удару мощного урагана "Флоренс" Мэр Вашингтона объявила режим ЧП из-за приближения к побережью США урагана "Флоренс" Власти Техаса оценили ущерб от ураган "Харви" в $180 млрд, просят еще $61 млрд из федерального бюджета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]