Правительство Грузии и "КазТрансГаз" подписали мировое соглашение по ООО "КазТрансГаз-Тбилиси" на условиях взаимного списания долгов, говорится в сообщении ООО.

Согласно сообщению, офшорная компания Waltbay Ltd., зарегистрированная на Маршалловых островах, стала владельцем 100% ООО "КазТрансГаз-Тбилиси", с АО "КазТрансГаз" подписан соответствующий договор. Waltbay входит в группу Caucasus Business Solution (CBS), ООО "CBS Group"зарегистрировано в Грузии.

"Считаем необходимым пояснить, что приобретение доли посредством зарегистрированной в офшоре компании было осуществлено с целью упрощения для казахстанской стороны технической части процесса продажи, и в ближайшем будущем ООО "КазТрансГаз-Тбилиси" будет передано зарегистрированной в Грузии компании", - говорится в заявлении.

Стоимость сделки не раскрывается.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель "КТГ-Тбилиси", возглавлявший компанию Санжар Шокатаев уже оставил свой пост, его сменил Николоз Чиаурели. При этом в компании пока остается временное спецуправление, которое в конце марта текущего года решением Национальной комиссии по регулированию энергетики Грузии (GNERC) было продлено до 1 января 2019 года.

Как сообщалось, АО "КазТрансГаз" (Казахстан) в мае 2006 года приобрело активы находящейся в режиме банкротства Тбилисской газораспределительной компании АО "Тбилгаз" за $12,5 млн, после чего она сменила название на "КазТрансГаз-Тбилиси".

С мая 2009 года в ООО "КазТрансГаз-Тбилиси" из-за накопившейся у компании задолженности назначался временный менеджмент, возглавляемый специальным управляющим. Все эти годы "КазТрансГаз" пытался вернуть компанию в свое управление, однако сторонам не удавалось достичь соглашения. В апреле 2017 года "КазТрансГаз" направил иск в арбитражный суд Грузии против властей страны с целью вернуть контроль над "КазТрансГаз-Тбилиси" и взыскать ущерб в размере $180 млн. Из этой суммы, в частности, $130 млн - инвестиции, вложенные в компанию "КазТрансГазом", $50 млн - материальный урон, понесенный за годы отстранения от управления компанией.

В середине сентября 2018 года сообщалось, что Грузия и "КазТрансГаз" готовят мировую по "КТГ-Тбилиси" на условиях взаимного списания долгов. "КТГ-Тбилиси" был освобожден от уплаты задолженности на сумму около $37 млн, которая ранее стала причиной назначения в компании специального управляющего с полномочиями генерального директора. До момента продажи "КТГ-Тбилиси" новому собственнику правительство Грузия должно было выполнять платежные обязательства компании, а также погасить новую задолженность в случае ее возникновения.

Ранее возможным покупателем "КТГ-Тбилиси" называлась Грузинская индустриальная группа (GIG). Именно ей 20 марта 2018 года совет директоров АО "КазТрансГаз" (КТГ) решил продать "КТГ-Тбилиси" за $40 млн.

Препятствием для сделки, кроме долга, был арбитражный спор между правительством Грузии и КТГ.

Выполнение условий, установленных в распоряжении грузинского кабмина - списание долга и продажа "КТГ-Тбилиси" Waltbay Ltd. - делало возможным завершение арбитражного спора и заключение мирового соглашения. Его условием также является освобождение "КТГ-Тбилиси" от задолженности в отношении КТГ и Intergas Finance BV (Нидерланды), составляющей $133,74 млн.

АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации. В мае 2006 года КТГ приобрел активы находящейся в режиме банкротства тбилисской газораспределительной компании АО "Тбилгаз" за $12,5 млн, после чего она сменила название на "КазТрансГаз-Тбилиси".

В настоящее время "КазТрансГаз-Тбилиси" обслуживает около 420 тыс. абонентов в Тбилиси, в том числе до 2 тыс. крупных потребителей, а также более 14,1 тыс. промышленных и коммунальных объектов.