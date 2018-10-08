Главы МИД стран ЕС обсудят 15 октября в Люксембурге итоги Генассамблеи ООН, миграцию, Ливию, ЦАР и Венесуэлу

Миграция будет одним из главных вопросов запланированного на 15 октября Совета ЕС на уровне глав МИД, который состоится в Люксембурге, сообщается в опубликованном в Брюсселе в понедельник проекте повестки заседания совета.
"Министры иностранных дел обсудят внешние аспекты миграции. Они проанализируют достигнутый прогресс и принятые меры. Ожидается, что эта дискуссия подготовит дебаты лидеров (Европейского союза - ИФ) на предстоящем заседании Европейского совета 17-18 октября", - говорится в документе на сайте Совета ЕС.
При рассмотрении вопроса о Ливии планируется подготовить предстоящую конференцию по этой стране, намеченную на середину ноября в Риме.
Совет ЕС также обсудит последние события в Центральноафриканской Республике.
Во время рабочего обеда ожидается обсуждение ситуации в Венесуэле. В частности, внимание будет уделено европейской и международной реакции на миграционный кризис этой страны и положению венесуэльских беженцев.
Следуя обычному порядку, Совет ЕС начнет заседание 15 октября с обсуждения текущих дел, в ходе которого министры рассматривают актуальные вопросы международной повестки дня.
Речь, в том числе, пойдет об итогах состоявшейся в сентябре 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини остановится на предложенном ею совместно с Еврокомиссией 19 сентября документе о новой стратегии Евросоюза по более тесной взаимосвязи ЕС и Азии. Предполагается, что будут приняты заключения по этому вопросу. Данная стратегия будет рассматриваться на предстоящем 18-19 октября саммите Азия-Европа (АСЕМ).
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