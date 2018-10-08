Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 11 Окт 16° 22° 12 Окт 13° 21°

Дальнее зарубежье 08.10.2018 22:20

Главы МИД стран ЕС обсудят 15 октября в Люксембурге итоги Генассамблеи ООН, миграцию, Ливию, ЦАР и Венесуэлу

Миграция будет одним из главных вопросов запланированного на 15 октября Совета ЕС на уровне глав МИД, который состоится в Люксембурге, сообщается в опубликованном в Брюсселе в понедельник проекте повестки заседания совета.

"Министры иностранных дел обсудят внешние аспекты миграции. Они проанализируют достигнутый прогресс и принятые меры. Ожидается, что эта дискуссия подготовит дебаты лидеров (Европейского союза - ИФ) на предстоящем заседании Европейского совета 17-18 октября", - говорится в документе на сайте Совета ЕС.

При рассмотрении вопроса о Ливии планируется подготовить предстоящую конференцию по этой стране, намеченную на середину ноября в Риме.

Совет ЕС также обсудит последние события в Центральноафриканской Республике.

Во время рабочего обеда ожидается обсуждение ситуации в Венесуэле. В частности, внимание будет уделено европейской и международной реакции на миграционный кризис этой страны и положению венесуэльских беженцев.

Следуя обычному порядку, Совет ЕС начнет заседание 15 октября с обсуждения текущих дел, в ходе которого министры рассматривают актуальные вопросы международной повестки дня.

Речь, в том числе, пойдет об итогах состоявшейся в сентябре 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини остановится на предложенном ею совместно с Еврокомиссией 19 сентября документе о новой стратегии Евросоюза по более тесной взаимосвязи ЕС и Азии. Предполагается, что будут приняты заключения по этому вопросу. Данная стратегия будет рассматриваться на предстоящем 18-19 октября саммите Азия-Европа (АСЕМ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОВЕТ, МИД, ПОВЕСТКА


Похожие новости


Трамп предложил Лондону судиться с ЕС вместо переговоров - премьер Британии Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине Совет ЕС обсудит, как помочь народу, но оказать давление на власти Венесуэлы Сирия и Россия будут доминировать в повестке Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией - глава МИД Бельгии По итогам Совета ЕС по оборонным вопросам Могерини увидела прогресс в построении Союза безопасности и обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]