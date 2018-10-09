Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,3%, в 2019г ускорится до 3,6% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана в 2018 году прогнозирует на уровне 1,3%, отмечается в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.
В апреле 2018 года МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 2%.
Согласно оценкам фонда, в 2019 году рост ВВП Азербайджана ускорится до 3,6% (апрельский прогноз – 3,9%).
По прогнозам фонда, в 2023 году рост ВВП Азербайджана составит 2%.
По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2019 году замедлится до 3,5% (апрельский прогноз – 7%), в 2019 году – до 3,3% (апрельский прогноз – 6%). На 2023 год фонд среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 3%.
Профицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2018 году прогнозирует на уровне 6,6% ВВП (апрельский прогноз – 5,6% ВВП), в 2019г – 8,1% ВВП (апрельский прогноз – 7% ВВП), в 2023 году – 9,6% ВВП.
Показатель безработицы в Азербайджане в 2018-2019гг останется на уровне 5%.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2%, в 2019 году - 4%, среднегодовую инфляцию – 6,1% и 4,3% соответственно.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%, инфляция – 12,9%, профицит платежного баланса – 3,5% ВВП.
А.Азизов
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