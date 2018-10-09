Манат подорожал к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 9 октября ЦБА установил 1,9546 манат/1EUR (8 октября - 1,9571 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 октября сохранил 0,0255 манат/1RUB.

Н.Аббасова