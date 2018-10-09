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ТЭК 09.10.2018 10:03

Баку готов к расширению сотрудничества с Берлином в энергетике - Минэнерго Азербайджана

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с германскими компаниями по различным направлениям, заявил заместитель министра энергетики Натик Аббасов.

"Многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Германией уже сейчас успешно развивается, но есть потенциал для его дальнейшего развития", - отметил Н.Аббасов во вторник, выступая на азербайджано-германском бизнес-форуме в Баку.

Он напомнил, что германская компания UNIPER является покупателем газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и в течение 25 лет будет закупать 1,5 млрд кубометров азербайджанского газа ежегодно. "Это не только повысит роль Южного газового коридора для Германии и Европы, в целом, но и внесет свой вклад в газоснабжение страны", заявил Н.Аббасов.

Замминистра также отметил, что совместное предприятие SOCAR-UNIPER задействована в проекте модернизации нефтехимических предприятий ПО "Азерхимия". Вместе с тем, считает Н.Аббасов, есть большие перспективы для сотрудничества с UNIPER в рамках проекта реконструкции и модернизации газораспределительной сети Баку и Абшерона, в сфере энергоэффективности, приватизации и управления электростанциями.

Замминистра также сообщил, что с участием германской Siemens в Азербайджане были реализованы крупные инфраструктурные проекты в энергосфере.

Кроме того, ряд германских компаний привлечен к реализации пилотных проектов в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии.

"Тем не менее, созданы условия для более активной деятельности компаний в Азербайджане компаний, обладающие передовым опытом и технологиями", - добавил он.

Н.Аббасова

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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