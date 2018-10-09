Баку готов к расширению сотрудничества с Берлином в энергетике - Минэнерго Азербайджана

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с германскими компаниями по различным направлениям, заявил заместитель министра энергетики Натик Аббасов.
"Многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Германией уже сейчас успешно развивается, но есть потенциал для его дальнейшего развития", - отметил Н.Аббасов во вторник, выступая на азербайджано-германском бизнес-форуме в Баку.
Он напомнил, что германская компания UNIPER является покупателем газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и в течение 25 лет будет закупать 1,5 млрд кубометров азербайджанского газа ежегодно. "Это не только повысит роль Южного газового коридора для Германии и Европы, в целом, но и внесет свой вклад в газоснабжение страны", заявил Н.Аббасов.
Замминистра также отметил, что совместное предприятие SOCAR-UNIPER задействована в проекте модернизации нефтехимических предприятий ПО "Азерхимия". Вместе с тем, считает Н.Аббасов, есть большие перспективы для сотрудничества с UNIPER в рамках проекта реконструкции и модернизации газораспределительной сети Баку и Абшерона, в сфере энергоэффективности, приватизации и управления электростанциями.
Замминистра также сообщил, что с участием германской Siemens в Азербайджане были реализованы крупные инфраструктурные проекты в энергосфере.
Кроме того, ряд германских компаний привлечен к реализации пилотных проектов в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии.
"Тем не менее, созданы условия для более активной деятельности компаний в Азербайджане компаний, обладающие передовым опытом и технологиями", - добавил он.
Н.Аббасова
Азербайджан и Узбекистан подписали Протокол о взаимодействии между МВД на 2019-2020 годы
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта продолжает снижаться, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Главное управление по борьбе с коррупцией получило полномочия на ведение статистики преступлений, связанных с легализацией «грязных денег»
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран мира - Henley & Partners
Минтруда с 9 октября даст старт процессу выдачи пособий семьям лиц, погибших за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года
Взрыв газового баллона на пороховом заводе в Перми унес жизни двух человек
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Назарбаев на встрече с Вучичем отметил взаимную поддержку Казахстана и Сербии в международных делах
Минобороны Украины заявляет об отсутствии жертв в результате взрывов под Черниговом
Главы МИД стран ЕС обсудят 15 октября в Люксембурге итоги Генассамблеи ООН, миграцию, Ливию, ЦАР и Венесуэлу
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Caspian European Club проведет мотивационный тренинг для студентов
Bakcell провела собеседования на очередной крупной карьерной ярмарке
В ноябре в Тбилиси пройдет 8- Международный Caspian Energy Forum Квемо Картли
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»