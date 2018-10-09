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Регион 09.10.2018 10:31

Минобороны Украины заявляет об отсутствии жертв в результате взрывов под Черниговом

Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения в результате взрывов на шестом арсенале боеприпасов в Черниговской области нет, сообщили в министерстве обороны Украины.

"Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, сотрудников Вооруженных сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется", - говорится в сообщении военного ведомства.

По состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляла 2-3 взрыва в секунду.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечен 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ЧЕРНИГОВ, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]