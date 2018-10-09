Минобороны Украины заявляет об отсутствии жертв в результате взрывов под Черниговом

Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения в результате взрывов на шестом арсенале боеприпасов в Черниговской области нет, сообщили в министерстве обороны Украины.

"Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, сотрудников Вооруженных сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется", - говорится в сообщении военного ведомства.

По состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляла 2-3 взрыва в секунду.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечен 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.