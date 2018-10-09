Граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран мира - Henley & Partners

Азербайджан в обновленном Индексе паспортов компании Henley & Partners занял 75-е место с возможностью посещать без визы 66 стран мира.
"Азербайджан за три месяца опустился в рейтинге с 72-го на 75-е место, но это произошло только за счет изменений других стран. Азербайджанцы по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 66 государств. Такой же показатель у паспортов Доминиканской Республики, Филиппин и Туниса. В начале 2018 года гражданам Азербайджана был открыт безвизовый доступ в 63 страны", - отмечает Henley & Partners..
Россия занимает 47-е место в Индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Турция – 51-е место (111 стран), Грузия – 50-е место (112 стран), Казахстан – 69 (76 стран).
Данные Индекса паспортов за четвертый квартал 2018 года показали, что самым «мобильным» является паспорт Японии. Граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования Индекса.
Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.
А.Азизов
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