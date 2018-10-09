Назарбаев на встрече с Вучичем отметил взаимную поддержку Казахстана и Сербии в международных делах

Казахстанский президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем в Астане заявил о поддержке Сербии Казахстана в международных делах, отметил, что казахстанская сторона также поддерживает политику Белграда, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Думаю, что Ваш визит, наши переговоры принесут успех нашему сотрудничеству. Мир сейчас очень в сложной ситуации находится, несмотря на это, Вы всегда подчеркиваете свое особое отношение к Казахстану, и Сербия нас поддерживает во всех международных вопросах и мы поддерживаем политику Сербии", - сказал Н.Назарбаев во вторник на встрече с А.Вучичем в узком составе.

"Вспоминается визит и договоренности наши достигнутые. Товарооборот, к сожалению, еще небольшой, но у нас есть хорошие перспективы сейчас по логистике, по транспорту, коммуникациям, по оборонной промышленности, сельскому хозяйству, фармацевтике и строительству. Думаю, что мы этот визит используем для того, чтобы еще дальше продвинуть наши с вами отношения", - отметил президент Казахстана.

В ходе встречи президент Казахстана вручил сербскому коллеге Орден "Дружбы" I степени.

"Учитывая столь дружеское ваше отношение, я подписал указ о награждении вас Орденом "Дружбы" первой степени, наградой, высшей для иностранных наших друзей", - сказал Н.Назарбаев.

А.Вучич, в свою очередь, вручил президенту Казахстана Орден Республики Сербия. По его словам, в настоящее время такой орден имеют только главы РФ Владимир Путин и КНР Си Цзиньпин.