Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 11 Окт 16° 22° 12 Окт 13° 21°

Регион 09.10.2018 10:48

Назарбаев на встрече с Вучичем отметил взаимную поддержку Казахстана и Сербии в международных делах

Казахстанский президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем в Астане заявил о поддержке Сербии Казахстана в международных делах, отметил, что казахстанская сторона также поддерживает политику Белграда, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Думаю, что Ваш визит, наши переговоры принесут успех нашему сотрудничеству. Мир сейчас очень в сложной ситуации находится, несмотря на это, Вы всегда подчеркиваете свое особое отношение к Казахстану, и Сербия нас поддерживает во всех международных вопросах и мы поддерживаем политику Сербии", - сказал Н.Назарбаев во вторник на встрече с А.Вучичем в узком составе.

"Вспоминается визит и договоренности наши достигнутые. Товарооборот, к сожалению, еще небольшой, но у нас есть хорошие перспективы сейчас по логистике, по транспорту, коммуникациям, по оборонной промышленности, сельскому хозяйству, фармацевтике и строительству. Думаю, что мы этот визит используем для того, чтобы еще дальше продвинуть наши с вами отношения", - отметил президент Казахстана.

В ходе встречи президент Казахстана вручил сербскому коллеге Орден "Дружбы" I степени.

"Учитывая столь дружеское ваше отношение, я подписал указ о награждении вас Орденом "Дружбы" первой степени, наградой, высшей для иностранных наших друзей", - сказал Н.Назарбаев.

А.Вучич, в свою очередь, вручил президенту Казахстана Орден Республики Сербия. По его словам, в настоящее время такой орден имеют только главы РФ Владимир Путин и КНР Си Цзиньпин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Николич попросил президента Казахстана защитить сербское культурное наследие в Косово

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]