Caspian European Club проведет мотивационный тренинг для студентов

13 октября состоится мотивационный тренингдля студентов азербайджанских ВУЗ-овна тему «Найди работу своей мечты». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspianEuropeanClubТельман Алиев, который уже на протяжении 10 лет в качестве тренера-мотиватора проводит тренинги для студентов и спортсменов Азербайджана, Казахстана и Грузии.

В рамках тренинга вы найдете ответы на следующие темы: как правильно составлятьCV; какпроходить собеседование; как научиться работать в команде; как научиться управлять эмоциями ивременем; как увеличить свой доход.

По словам Т.Алиева,самые активные участникиполучат возможность принять бесплатное участие в практическом тренинге с перспективой трудоустройства в престижных компаниях.

Участники тренинга смогут получить полезную информацию, возможность выбрать работу своей мечты, познакомиться с опытными экспертами, нетворкингом и многим другим.

Тельман Алиев добавил, чтовсе желающие могут зарегистрироваться намотивационный тренинг на тему «Найди работу своей мечты»в режиме онлайн, пройдя по ссылке:www.caspianenergy.net/student

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет управляются членами правления Caspian European Club. Все компании, выступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.