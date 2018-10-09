Азербайджан рассчитывает к 2019г закрыть вопрос привлечения кредита от Hermes на ЮГК – SOCAR

Азербайджан планирует в конце 2018 года закрыть вопрос с привлечением кредита от германского агентства Hermes на реализацию проекта создания "Южного газового коридора", заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.
"Переговоры по данному вопросу уже завершены и достигнута договоренность по привлечению средств. В конце 2018 года этот вопрос будет закрыт. Мы надеемся, что Комитет бундестага по бюджетным вопросам окажет содействие в этом вопросе и это усилит позиции Германии в проекте ЮГК", - сказал В.Беглярбеков во вторник, выступая на азербайджано-германском форуме по энергетике и ИКТ.
Ранее генеральный директор ЗАО "Cаnub Qaz Dehlizi" (CQD) Афган Исаев заявлял, что CDQ ведет переговоры с агентством Hermes по привлечению кредита в размере до $1,5 млрд на проекты "Шах-Дениз" и TANAP.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Н.Аббасова
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