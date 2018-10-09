Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило в 2018 году свыше 20 уголовных дел по нарушениям в частном секторе

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при Генеральном прокуроре Азербайджана с начала 2018 года возбудило 24 уголовных дела в связи с незаконными операциями в частном секторе, заявил глава ГУБК Кямран Алиев.

«В 2018 году нашим управлением возбуждено 24 уголовных дела в отношении 33 человек в связи с правонарушениями, допущенными в частном секторе», - сообщил К.Алиев журналистам во вторник.

По его словам, с начала года в ГУБК поступило свыше 3 тыс. жалоб. «181 из них касались частного сектора, в том числе 55 – деятельности жилищно-строительных кооперативов», - отметил К.Алиев.

В настоящее время рассматриваются также материалы трех уголовных дел в связи с нарушениями таможенного законодательства. «Также в ближайшее время на рассмотрение антикоррупционного управления поступят еще два уголовных дела, связанные с таможенной деятельностью», - подчеркнул глава ГУБК.

К.Алиев добавил, что Управление также серьезно занимается расследованием деятельности ПО «Бакылифтремонт».

Р.Бабаев