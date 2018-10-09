Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 11 Окт 16° 22° 12 Окт 13° 21°

Внешняя политика 09.10.2018 11:00

Азербайджан и Узбекистан подписали Протокол о взаимодействии между МВД на 2019-2020 годы

МВД Азербайджан и Узбекистан подписали «Протокол о взаимодействии между МВД на 2019-2020 годы», сообщает сайт МВД Узбекистана.

Документ подписали первые заместители министров внутренних дел Азербайджана и Узбекистана генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов и генерал-майор Даврон Назармухамедов в ходе первого совещания МВД двух стран.

"Стороны обсудили о перспективах деятельности подразделений по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией. Страны также намерены сотрудничать в сфере борьбы с общеуголовной преступностью, в розыскной деятельности, а также по линии обеспечения безопасности на транспорте", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, МВД, ПРОТОКОЛ


Похожие новости


В Узбекистане реформируют систему органов внутренних дел

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]