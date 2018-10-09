МВД Азербайджан и Узбекистан подписали «Протокол о взаимодействии между МВД на 2019-2020 годы», сообщает сайт МВД Узбекистана.

Документ подписали первые заместители министров внутренних дел Азербайджана и Узбекистана генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов и генерал-майор Даврон Назармухамедов в ходе первого совещания МВД двух стран.

"Стороны обсудили о перспективах деятельности подразделений по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией. Страны также намерены сотрудничать в сфере борьбы с общеуголовной преступностью, в розыскной деятельности, а также по линии обеспечения безопасности на транспорте", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде