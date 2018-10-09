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Регион 09.10.2018 11:53

В Турции задержали 90 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана

Службы безопасности Турции задержали 90 человек, которых подозревают в связях с запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Операции по задержанию прошли ночью одновременно в разных районах страны. Большинство задержаний прошло в провинции Диярбакыр на юге страны. Также задержания проводились в Стамбуле, Мерсине и других городах Турции.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество документов и электронных материалов, отмечает агентство.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]