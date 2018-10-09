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Регион 09.10.2018 12:02

Володин на форуме в Турции предлагает сформировать открытую архитектуру сотрудничества государств Евразии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал председателей парламентов Евразии к развитию равноправного партнерства государств от Атлантики до Тихого океана и активизации интеграционных процессов.

"Нам важно использовать все возможности для формирования взаимовыгодного, открытого, равноправного партнерства на пространстве от Атлантики до Тихого океана", - заявил В.Володин, выступая во вторник на III совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье.

Он предложил в рамках парламентского измерения сближать подходы по вопросам, требующим совместных решений, "способствовать международному сотрудничеству, развитию на Евразийском пространстве интеграционных экономических проектов".

"Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества. Речь идет, прежде всего, о защите инвестиций, оптимизации процедуры движения товаров через границу, модернизации технических стандартов, облегчения доступа на рынки услуг и капиталов", - обозначил основные направления действий В.Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что президенты РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана в августе подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, включающую экономические, экологические аспекты, а также вопросы безопасности.

"Теперь задача парламентов - обеспечить ратификацию Конвенции, имплементацию ее положений в национальные законодательства", - подчеркнул спикер.

Активизация интеграционных процессов на пространстве Евразии становится особенно важна в условиях проведения Соединенными Штатами политики протекционизма и возведения торговых барьеров, считает В.Володин.

"Выход США из подписанного ранее Парижского соглашения по климату и многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана создает опасный прецедент. Мы это должны понимать. Все эти действия противоречат общепризнанным нормам международного права и угрожают торгово-экономическим отношениям", - заявил В.Володин.

Он также счел необходимым отметить, что совещание спикеров проходит на Ближнем Востоке - "в регионе, где продолжается борьба с терроризмом". Политик в этой связи напомнил о решениях президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии. "Большая часть сирийской территории освобождена от террористов, люди возвращаются в свои дома. Сегодня важно помочь сирийскому народу в восстановлении экономики страны, достижении гражданского мира. Согласие должно прийти на сирийскую землю. И парламентарии могут внести значимый вклад в решение этой задачи", - сказал председатель Госдумы.

Говоря о корейском урегулировании, он обратил внимание на то, что Республика Корея и КНДР в сентябре подписали соглашение, направленное на снижение напряженности и конфликтности на Корейском полуострове. "Наши корейские коллеги договорились о возобновлении межпарламентского диалога. Эти меры укрепления доверия важны не только для корейского народа, но и для всех стран", - подчеркнул В.Володин.

"Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам", - заключил он.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, ПАРЛАМЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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