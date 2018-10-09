Ведущая Первого канала подтверждает, что ее водителя накануне избили

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой был накануне избит неизвестными в центре Москвы и обратился в полицию.
"Человека избили, человек подал заявление в полицию. Идёт расследование", - заявила "Интерфаксу" сама О.Ушакова.
О.Ушакова отказалась сообщить какие-либо подробности, добавив, что "официальных данных расследования пока нет".
Ранее сообщалось, что полиция возбудила второе уголовное дело о побоях по факту еще одного конфликта с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина у гостиницы "Пекин" в Москве.
"По данному факту столичной полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои)", - сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, не уточнив личностей участников конфликта.
Он отметил, что выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33- летнему мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.
В свою очередь, источник "Интерфакса" пояснил, что речь идет о конфликте водителя ведущей Первого канала и футболистов П.Мамаева и А.Кокорина. После сделанного спортсменам замечания они нанесли мужчине травмы, он был госпитализирован.
По факту аналогичного конфликта с участием футболистов в кафе "Кофемания" в центре Москвы также возбуждено уголовное дело о побоях.
Согласно УК РФ, санкция статьи 116 (Побои) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, обязательных, исправительных и принудительных работ, ограничения свободы на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
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