Более 60 человек обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи с пожаром и взрывами на арсенале в Черниговской области

В связи с задымлением, возникшим в результате пожара с последующей детонацией боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской области) за медицинской помощью обратились 63 человека, сообщают во вторник в Черниговской облгосадминистрации.
"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", - говорится в сообщении на сайте Черниговской ОГА.
В информации отмечается, что заместитель главы Черниговской ОГА Наталия Романова провела оперативное совещание с представителями профильных структурных подразделений и спасательных служб, представителями торговых предприятий. Темой обсуждения было обеспечение питанием местных жителей, эвакуированных из зоны возможного поражения от последствий ЧП в радиусе 16 километров, численность которых составляет 18 794 человека.
"Речь шла не только о сухом пайке, но и горячем питании. Сейчас же необходимо рассчитать потребность в продуктах", - говорится в сообщении.
Также заместитель председателя ОГА отметила, что следует просчитать и питание самих ликвидаторов, которых в настоящее время на месте ЧП работает почти 500 человек, не считая представителей Вооруженных сил Украины.
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