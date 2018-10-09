ЦБ Азербайджана отслеживает международную практику регулирования криптовалют

Первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев заявил, что ЦБ сохраняет консервативную позицию по вопросу криптовалют.

"По вопросу криптовалют наша позиция остается консервативной. Криптовалюта является высокорискованным инвестиционным активом", - сказал А.Гулиев в интервью официальным СМИ.

По его словам, ЦБА отслеживает проблему криптовалют и международный опыт регулирования в этой сфере.

А.Азизов