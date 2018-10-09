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АПК 09.10.2018 13:05

ЦБ Азербайджана отслеживает международную практику регулирования криптовалют

Первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев заявил, что ЦБ сохраняет консервативную позицию по вопросу криптовалют.

"По вопросу криптовалют наша позиция остается консервативной. Криптовалюта является высокорискованным инвестиционным активом", - сказал А.Гулиев в интервью официальным СМИ.

По его словам, ЦБА отслеживает проблему криптовалют и международный опыт регулирования в этой сфере.

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, КРИПТОВАЛЮТЫ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]