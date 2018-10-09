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Бизнес и законодательство 09.10.2018 13:57

В ЕС принят новый план по защите интеллектуальной собственности

Совет ЕС одобрил во вторник новый план действий таможенных служб Евросоюза по борьбе против нарушений прав интеллектуальной собственности, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Он позволит обеспечить эффективный контроль над соблюдением прав интеллектуальной собственности; бороться против торговли товарами, нарушающими такие права, на протяжении всей международной цепи поставок и укрепить сотрудничество в данной области с Европейской обсерваторией по нарушениям прав интеллектуальной собственности, а также с соответствующими органами наказания", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В коммюнике отмечается, что этот план распространяется на период 2018-2022 годов.

Совет поручил Европейской комиссии разработать к весне 2019 года "дорожную карту" по реализации нового плана и отслеживать эту реализацию, представляя ежегодные отчеты.

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Тэги: ЕС, СОБСТВЕННОСТЬ, ПРАВО, ТАМОЖНЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]