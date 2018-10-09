Спикер иранского парламента призывает страны Евразии договориться о переходе к взаиморасчетам в национальной валюте

Иран призывает парламенты стран Евразии совместно выработать меры противодействия эгоистичным действиям администрации США в сфере экономики и договориться о переходе в торговых взаиморасчетах на национальную валюту, заявил председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани.

"Односторонние, эгоистичные и незаконные действия Трампа, применение давления в отношении других стран очень отрицательно влияют на международные отношения, приводят к хаосу и недоверию", - сказал А.Лариджани, выступая во вторник на III совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье.

По словам политика, "Иран обращается с призывом усилить сотрудничество между парламентами Евразийских стран для облегчения условий свободной торговли".

Кроме того, заявил А.Лариджани, необходимы "эффективные практические меры" для противодействия "поведению Америки с точки зрения торговли".