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Регион 09.10.2018 14:14

Спикер иранского парламента призывает страны Евразии договориться о переходе к взаиморасчетам в национальной валюте

Иран призывает парламенты стран Евразии совместно выработать меры противодействия эгоистичным действиям администрации США в сфере экономики и договориться о переходе в торговых взаиморасчетах на национальную валюту, заявил председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани.

"Односторонние, эгоистичные и незаконные действия Трампа, применение давления в отношении других стран очень отрицательно влияют на международные отношения, приводят к хаосу и недоверию", - сказал А.Лариджани, выступая во вторник на III совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье.

По словам политика, "Иран обращается с призывом усилить сотрудничество между парламентами Евразийских стран для облегчения условий свободной торговли".

Кроме того, заявил А.Лариджани, необходимы "эффективные практические меры" для противодействия "поведению Америки с точки зрения торговли".

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Тэги: ИРАН, СПИКЕР, ТОРГОВЛЯ, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]