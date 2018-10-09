Атаки против турецкой экономики ведутся, но кризиса нет, утверждает спикер парламента Турции

Информация о якобы имеющем место кризисе в экономике Турции не имеет отношения к действительности, структура и институты турецкой экономики остаются чрезвычайно надежными, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

"Мы наблюдаем за попытками распространить некие не имеющие отношения к действительности сценарии кризиса, вызванного экономической атакой против нашей страны", - сказал Б.Йылдырым в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о падении курса турецкой лиры.

"Хотел бы подчеркнуть, что фундаментально структура и институты турецкой экономики остаются чрезвычайно надёжными, а также отметить, что, в частности, с точки зрения макроэкономических показателей, экономика Турции находится в значительно лучшем положении, нежели многие страны еврозоны", - отметил собеседник агентства.

Между тем, независимые экономисты обращают внимание на высокие инфляцию (почти 25% в сентябре) и безработицу в Турции . Еще больше их беспокоит значительный дефицит текущего счета платежного баланса.

На фоне предпринимаемых правительством и центральным банком Турции мер турецкая лира немного стабилизировалась в сентябре-октябре, укрепившись на 11% с августовских минимумов. Однако ее курс все еще почти вдвое ниже, чем в конце 2017 года.