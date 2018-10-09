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Регион 09.10.2018 14:56

Атаки против турецкой экономики ведутся, но кризиса нет, утверждает спикер парламента Турции

Информация о якобы имеющем место кризисе в экономике Турции не имеет отношения к действительности, структура и институты турецкой экономики остаются чрезвычайно надежными, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

"Мы наблюдаем за попытками распространить некие не имеющие отношения к действительности сценарии кризиса, вызванного экономической атакой против нашей страны", - сказал Б.Йылдырым в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о падении курса турецкой лиры.

"Хотел бы подчеркнуть, что фундаментально структура и институты турецкой экономики остаются чрезвычайно надёжными, а также отметить, что, в частности, с точки зрения макроэкономических показателей, экономика Турции находится в значительно лучшем положении, нежели многие страны еврозоны", - отметил собеседник агентства.

Между тем, независимые экономисты обращают внимание на высокие инфляцию (почти 25% в сентябре) и безработицу в Турции . Еще больше их беспокоит значительный дефицит текущего счета платежного баланса.

На фоне предпринимаемых правительством и центральным банком Турции мер турецкая лира немного стабилизировалась в сентябре-октябре, укрепившись на 11% с августовских минимумов. Однако ее курс все еще почти вдвое ниже, чем в конце 2017 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]