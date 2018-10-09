Поставки картофеля в Азербайджан начались из Тюменьской области РФ

Партия картофеля весом в 372 тонны отправлена во вторник из Тюменьской области РФ в Азербайджан, сообщают российские СМИ.
«ООО «Агрофирма «КРиММ» – отгрузило первую в текущем году партию продукции на экспорт. 6 вагонов с картофелем были отправлены в Азербайджан. Общий вес партии «второго хлеба» для закавказского рынка составил 372 тонны», - отмечается в информации.
Перед отправкой вся продукция была подвергнута карантинному досмотру специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре.
«Представители тюменского филиала ФГБУ «Новосибирская МВЛ» провели исследования образцов продовольственной продукции. По итогам экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Партия признана соответствующей фитосанитарным требованиям»,- отмечают СМИ.
Ф.Исазаде
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