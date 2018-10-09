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АПК 09.10.2018 14:10

Поставки картофеля в Азербайджан начались из Тюменьской области РФ

Партия картофеля весом в 372 тонны отправлена во вторник из Тюменьской области РФ в Азербайджан, сообщают российские СМИ.

«ООО «Агрофирма «КРиММ» – отгрузило первую в текущем году партию продукции на экспорт. 6 вагонов с картофелем были отправлены в Азербайджан. Общий вес партии «второго хлеба» для закавказского рынка составил 372 тонны», - отмечается в информации.

Перед отправкой вся продукция была подвергнута карантинному досмотру специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре.

«Представители тюменского филиала ФГБУ «Новосибирская МВЛ» провели исследования образцов продовольственной продукции. По итогам экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Партия признана соответствующей фитосанитарным требованиям»,- отмечают СМИ.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, КАРТОФЕЛЬ, ОТПРАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]