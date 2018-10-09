Официальный запуск НПЗ STAR запланирован на следующую неделю – глава Минэнерго Турции

Церемония ввода в строй НПЗ «STAR» в Измире, построенного SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) запланирована на следующую неделю, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.
«На следующую неделю запланировано открытие НПЗ STAR. Этот завод мощностью 10 млн тонн является одним из масштабных инвестиционных вложений», - заявил Ф.Дёнмез, слова которого цитирует газета «Dunya».
Ранее глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов сообщил, что церемония ввода НПЗ «STAR» в эксплуатацию с участием президентов Азербайджана и Турции состоится в IV-ом квартале 2018 года, и уже с января 2019 года предприятие начнет работать на полную мощность.
НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода.
SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).
Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.
В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.
На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
Н.Аббасова
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