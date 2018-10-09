Азербайджан продолжит реформы в налогово-таможенной сфере – президент Алиев

Проект госбюджета Азербайджана на 2019 год является инвестиционно-социальным, заявил президент Ильхам Алиев.

"Проект бюджета на 2019 год является инвестиционным и социальным", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

Глава государства отметил, что Азербайджан продолжит реформы в налоговой и таможенной сфере.

Президент подчеркнул, что в настоящее время готовится новая, четвертая, госпрограмма, направленная на развитие регионов.

И.Алиев, в целом, выразил удовлетворение уровнем социально-экономического развития страны в январе-сентябре текущего года. Он также подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены.

Как сообщалось ранее, в настоящее время проект госбюджета Азербайджана на 2019 год в настоящее время находится на рассмотрении в Администрации президента. До 15 октября документ должен быть внесен в парламент Азербайджана.

А.Азизов