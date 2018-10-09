Лавров считает неуместным выставлять искусственные сроки начала работы Конституционной комиссии по Сирии

Москва не видит смысла форсировать процесс формирования и начала работы сирийской Конституционной комиссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Конституционной комиссии, то здесь, наверное, нужно говорить не о том, что хочется или что нравится России, а о том, как обеспечить действительно репрезентативный характер этого органа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой.
"Важно, чтобы все те, кто должен работать в Комитете были согласны с его составом, персональным составом этой структуры. Мы этому содействуем, не видим каких-либо причин форсировать этот процесс и выставлять искусственные сроки начала этой работы. Главное здесь - качество", - подчеркнул он.
По словам С.Лаврова, работа над созданием Конституционной Комиссии идет по линии Астанинского процесса. "Конечно же, в ней участвуют представители сирийского правительства и оппозиции, причем нужно обеспечить самый широкий спектр оппозиции, как это записано в резолюции 2254", - отметил он.
"Принципиальная договоренность о том, чтобы в этой структуре поровну были представлены делегаты от правительства, оппозиции и гражданского общества достигнута. Это, наверное, оптимальный качественный состав", - подчеркнул министр.
"Мы работу продолжаем, наши представители находятся в контакте со всеми заинтересованным сторонами", - добавил С.Лавров.
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