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Регион 09.10.2018 15:48

Лавров считает неуместным выставлять искусственные сроки начала работы Конституционной комиссии по Сирии

Москва не видит смысла форсировать процесс формирования и начала работы сирийской Конституционной комиссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Конституционной комиссии, то здесь, наверное, нужно говорить не о том, что хочется или что нравится России, а о том, как обеспечить действительно репрезентативный характер этого органа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой.

"Важно, чтобы все те, кто должен работать в Комитете были согласны с его составом, персональным составом этой структуры. Мы этому содействуем, не видим каких-либо причин форсировать этот процесс и выставлять искусственные сроки начала этой работы. Главное здесь - качество", - подчеркнул он.

По словам С.Лаврова, работа над созданием Конституционной Комиссии идет по линии Астанинского процесса. "Конечно же, в ней участвуют представители сирийского правительства и оппозиции, причем нужно обеспечить самый широкий спектр оппозиции, как это записано в резолюции 2254", - отметил он.

"Принципиальная договоренность о том, чтобы в этой структуре поровну были представлены делегаты от правительства, оппозиции и гражданского общества достигнута. Это, наверное, оптимальный качественный состав", - подчеркнул министр.

"Мы работу продолжаем, наши представители находятся в контакте со всеми заинтересованным сторонами", - добавил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]