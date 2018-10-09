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Карабахский конфликт 09.10.2018 14:33

Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается неизменной – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает усиление позиции Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта продолжают усиливаться», - цитирует гостелеканал AzTV слова И.Алиева на заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2018 года.

Глава государства подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта "остается неизменной".

И.Алиев подчеркнул, что поддержка территориальной целостности Азербайджана отражена в документе о приоритетах сотрудничества, подписанного с Европейским Союзом и итоговом документе, принятом по итогам саммита НАТО.

Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжает наращивать свой военный потенциал.

И.Алиев отметил также усиление позиций Азербайджана на международном уровне, подчеркнув, что Баку "известен в мире в качестве надежного партнера".

Приоритетными направлениями развития внешней политики страны президент назвал расширение связей с соседними государствами, в том числе с исламским миром.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]