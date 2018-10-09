Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается неизменной – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает усиление позиции Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
«Позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта продолжают усиливаться», - цитирует гостелеканал AzTV слова И.Алиева на заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2018 года.
Глава государства подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта "остается неизменной".
И.Алиев подчеркнул, что поддержка территориальной целостности Азербайджана отражена в документе о приоритетах сотрудничества, подписанного с Европейским Союзом и итоговом документе, принятом по итогам саммита НАТО.
Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжает наращивать свой военный потенциал.
И.Алиев отметил также усиление позиций Азербайджана на международном уровне, подчеркнув, что Баку "известен в мире в качестве надежного партнера".
Приоритетными направлениями развития внешней политики страны президент назвал расширение связей с соседними государствами, в том числе с исламским миром.
Р.Бабаев
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