Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается неизменной – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает усиление позиции Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта продолжают усиливаться», - цитирует гостелеканал AzTV слова И.Алиева на заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2018 года.

Глава государства подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта "остается неизменной".

И.Алиев подчеркнул, что поддержка территориальной целостности Азербайджана отражена в документе о приоритетах сотрудничества, подписанного с Европейским Союзом и итоговом документе, принятом по итогам саммита НАТО.

Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжает наращивать свой военный потенциал.

И.Алиев отметил также усиление позиций Азербайджана на международном уровне, подчеркнув, что Баку "известен в мире в качестве надежного партнера".

Приоритетными направлениями развития внешней политики страны президент назвал расширение связей с соседними государствами, в том числе с исламским миром.

Р.Бабаев