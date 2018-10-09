ЕС и СЕ призывают все страны Европы законодательно оформить отмену смертной казни

Совет Европы и Евросоюз продолжат добиваться полной отмены смертной казни, говорится в распространенном во вторник совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерики Могерини и генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда.
В заявлении, приуроченном к отмечаемому 10 октября Всемирному дню против смертной казни, авторы заявили о поддержке вынесенной на проходящую ныне 73-ю сессию Генассамблеи резолюцию о введении моратория на исполнение смертного приговора. В документе сообщается, что Евросоюз и Бельгия организуют в феврале 2019 года в Брюсселе седьмой Всемирный конгресс против смертной казни.
"Все страны ЕС и Совета Европы отменили смертную казнь. Отмена законодательная или практическая - это предварительное условие для членства в Совете Европы и абсолютный запрет на смертную казнь во всех обстоятельствах закреплен в протоколах № 6 и № 13 Европейской конвенции по правам человека и Хартии ЕС о фундаментальных правах", - говорится в совместном заявлении.
"Мы призываем те европейские страны, которые еще не сделали этого, ратифицировать их", - подчеркивается в документе.
Ф.Могерини и Т.Ягланд вновь "призвали власти Белоруссии - единственную страну на европейском континенте, которая все еще применяет смертную казнь - ввести мораторий как решающий шаг на пути к приведению страны в соответствие с общеевропейскими стандартами".
Авторы заявления также призвали страны-члены принимать "эффективные меры с тем, чтобы не допускать их вовлечения, в том числе опосредованное, в исполнение смертных приговоров третьими странами, в том числе путем предотвращения продажи предметов, которые могут быть использованы для смертной казни".
В связи с этим Совет Европы и ЕС продолжат поддерживать "глобальный альянс по прекращению торговли предметами, которые используются для смертной казни и пыток", отметили авторы документа.
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