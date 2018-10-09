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Дальнее зарубежье 09.10.2018 16:25

ЕС и СЕ призывают все страны Европы законодательно оформить отмену смертной казни

Совет Европы и Евросоюз продолжат добиваться полной отмены смертной казни, говорится в распространенном во вторник совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерики Могерини и генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

В заявлении, приуроченном к отмечаемому 10 октября Всемирному дню против смертной казни, авторы заявили о поддержке вынесенной на проходящую ныне 73-ю сессию Генассамблеи резолюцию о введении моратория на исполнение смертного приговора. В документе сообщается, что Евросоюз и Бельгия организуют в феврале 2019 года в Брюсселе седьмой Всемирный конгресс против смертной казни.

"Все страны ЕС и Совета Европы отменили смертную казнь. Отмена законодательная или практическая - это предварительное условие для членства в Совете Европы и абсолютный запрет на смертную казнь во всех обстоятельствах закреплен в протоколах № 6 и № 13 Европейской конвенции по правам человека и Хартии ЕС о фундаментальных правах", - говорится в совместном заявлении.

"Мы призываем те европейские страны, которые еще не сделали этого, ратифицировать их", - подчеркивается в документе.

Ф.Могерини и Т.Ягланд вновь "призвали власти Белоруссии - единственную страну на европейском континенте, которая все еще применяет смертную казнь - ввести мораторий как решающий шаг на пути к приведению страны в соответствие с общеевропейскими стандартами".

Авторы заявления также призвали страны-члены принимать "эффективные меры с тем, чтобы не допускать их вовлечения, в том числе опосредованное, в исполнение смертных приговоров третьими странами, в том числе путем предотвращения продажи предметов, которые могут быть использованы для смертной казни".

В связи с этим Совет Европы и ЕС продолжат поддерживать "глобальный альянс по прекращению торговли предметами, которые используются для смертной казни и пыток", отметили авторы документа.

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Тэги: ЕВРОПА, КАЗНЬ, ОТМЕНА, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]