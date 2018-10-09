Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов

Hesab.az совместно с общественной организацией в поддержку туризма и национальной кухни, которую возглавляет кулинарный блогер Фархад Ашурбейли, запустил благотворительный проект под названием «İlk addım».
В рамках данного проекта четверо молодых людей из малообеспеченных семей и детских домов будут отправлены на обучение в Стамбульскую школу кулинарии, чтобы получить специальность, которая поможет им заработать себе на жизнь. Каждый из этих людей любит готовить с детства, однако жизненные обстоятельства не позволили им освоить профессию кулинара. Но в скором времени для них все может измениться. Возможно в моменты, когда им нужна была помощь мы не могли ничего сделать, но мы можем сделать это сейчас. Давайте поддержим их «Первые шаги».
В данном видео вы можете ознакомиться с одним из участников проекта – Эмилем. Эмиль вырос в детском доме, отучился 9 классов и был вынужден забросить учебу из-за необходимости зарабатывать. Он надеется воплотить свои мечты и надежды о будущем в реальность. Он считает, что есть еще хорошие люди, и каждая помощь, которую они могут сделать, придаст ему силу в его начинаниях.
Вы можете сделать пожертвования, пройдя по ссылке: https://hesab.az/ilkaddim/
Курсы кулинарии в Стамбульской школе рассчитаны на четыре месяца. По возвращению на родину молодые люди будут обеспечены работой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»